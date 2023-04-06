خلال إفطاره مع أهالي الأسمرات.. السيسي: علينا أن نبقى يدا واحدة لنتقدم

أدار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حوارا مفتوحا مع أهالي حي الأسمرات، اليوم الخميس، وذلك على هامش تناوله وجبة الإفطار مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

وقال السيسي خلال مأدبة إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات: إن “الله يساعد من يساعد الناس، وسنعمل على تحسين الخدمات والمرافق بشكل أكبر”.

وأضاف: “علينا أن نبقى يدا واحدة كي نتقدم، ويجب أن نثق في أنفسنا وفيما أنجزناه”.

وأكد أن الدولة تعمل على توفير مليون فرصة عمل في العام، لافتا إلى أن المشروعات الجديدة والتنمية تستهدف خلق فرص عمل للشباب.