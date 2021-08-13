خلال أيام .. نتيجة الثانوية العامة على موقع «التعليم» بالاسم ورقم الجلوس

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 ، إلكترونيا ، عبر موقعها الرسمي ، خلال الأيام القليلة المقبلة . وستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الثانوية العامة عبر الرابط الإلكتروني التالي :…

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 ، إلكترونيا ، عبر موقعها الرسمي ، خلال الأيام القليلة المقبلة .

وستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الثانوية العامة عبر الرابط الإلكتروني التالي : https://g12.emis.gov.eg/

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من جميع محافظات الجمهورية ، إلكترونيا بالاسم ورقم الجلوس.

موقع وزارة التربية والتعليم وطرق الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

حيث يقوم الطالب بالدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني https://g12.emis.gov.eg/

يقوم الطالب بكتابة بياناته كاملة ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة ).

تحديد الشعبة المقيد بها الطالب ( العلمية والأدبية).

كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور كافة درجات الطلاب التي حصل عليها الطالب في المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2021



وحدد وزير التعليم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 ، خلال الفترة من 15 إلي 18 أغسطس الجاري.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ذكر أن مؤشرات نسب النجاح في كل المواد اللتي انتهى تصحيحها مطمئنة ومقاربة للسنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى اختلاف نتيجة الثانوية العامة 2021 ، عن العام الماضى ، وذلك فيما يتعلق بشرائح توزيع الدرجات.

و ستعقد وزارة التعليم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 ، فور الانتهاء منها.