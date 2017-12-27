خلال أيام..تركيب بوابات الكشف عن المفرقعات بمطار القاهرة

بتكلفة 8 ملايين دولار . هاجر عمران أكدت بيانات وزعتها وزارة الطيران المدنى اليوم الأربعاء، تحت عنوان حصاد الوزارة فى عام، أن أوائل العام المقبل ستشهد الانتهاء من مشروع تنفيذ الأعمال الهندسية الخاصة ببوابات الكشف عن المفرقعات بمطارا لقاهرة بتكلفة…

بتكلفة 8 ملايين دولار .

هاجر عمران

أكدت بيانات وزعتها وزارة الطيران المدنى اليوم الأربعاء، تحت عنوان حصاد الوزارة فى عام، أن أوائل العام المقبل ستشهد الانتهاء من مشروع تنفيذ الأعمال الهندسية الخاصة ببوابات الكشف عن المفرقعات بمطارا لقاهرة بتكلفة 8 ملايين دولار .

وقالت إنه سيتم الانتهاء من تركيب كاميرات بقيمة 62 مليون جنيه خلال أيام أيضا فى إطار المرحلة الثانية من مشروع تأمين اسوار مطار القاهرة.

وأكدت الانتهــاء من المرحلة الاولي للمنظومة الامنية والتى شملت توريد وتركيب أجهزة كشف عن المعادن والمتفجرات ومنظومة Ctx بتكلفة 350 مليون جنيه.