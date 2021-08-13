خلال أيام إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس فقط

سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الحالي.

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 يوم الأحد المقبل.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الحالي.

موعد إعلان اوائل الثانوية العامة 2021

ونوه الوزير بأنه سيتم إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة 2021، ومن ثم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في اليوم نفسه.

وأشار شوقي إلى أن وزارة التعليم ستعقد مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، فور الانتهاء منها.

وأوضحت المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021 عدم اختلاف نسب النجاح عن السنوات السابقة.

كما تضمنت المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021 انخفاض نسب شرائح المجموعة، ما سيترتب عليه انخفاض تنسيق الكليات.

طرق الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

وستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://g12.emis.gov.eg/

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021، من جميع محافظات الجمهورية، إلكترونيًّا بالاسم ورقم الجلوس.