خلال أول 8 أشهر من العام...«صنى» تتصدر الفئة السيارات «الاقتصادية»

تصدرت «نيسان صني» مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» المنتمية للفئة الاقتصادية «Car-B»، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %31.6، مسجلة نحو 11.6 ألف مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، صعدت «سوزوكى ديزاير» فى المرتبة الثانية، بقائمة مبيعات السيارات «الاقتصادية»، بعدما اقتنصت حصة سوقية %13.8 بإجمالى بيع 5092 مركبة، تلتها «إم جى 5» فى المركز الثالث بحصة قدرها %10.3 بواقع 3817 مركبة.

سوزوكى

وحصدت «سوزوكى سويفت» المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %8.9، محققة بيع 3268 سيارة، أعقبتها «سوزوكى سياز» خامسًا مستحوذة على حصة سوقية %6.9 بإجمالى بيع 2554 وحدة.

وحصدت «لادا جرانتا» المرتبة السادسة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات الركوب الاقتصادية «Car-B»، بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها %6.4 مسجلة بيع 2370 مركبة، تلتها «تويوتا بيلتا» سابعا بحصة بلغت %5.4 بواقع 2004 وحدات.

ووفقًا لـ«أميك»، تمكنت «هيونداى أكسنت RB» من اقتناص المرتبة الثامنة، بعدما استحوذت على حصة سوقية %2.4 بإجمالى بيع 884 مركبة خلال تلك الفترة.

فى حين صعدت «هيونداى I20» للمرتبة التاسعة، بحصة سوقية %1.9 بنحو 719 سيارة، أعقبتها «بيجو 301» عاشرا بنحو %1.9 بواقع 715 مركبة.

وحافظت «رينو لوجان» على تمركزها فى المرتبة الحادية عشرة بحصة سوقية %1.8، محققة بيع 672 سيارة، تلتها «ستروين سى إليزيه» فى المركز الثانى عشر بـ%1.8 بواقع 650 مركبة.

وظهرت «أوبل كورسا» فى المرتبة الثالثة عشرة، بعدما انخفضت حصتها السوقية إلى %1.5 بإجمالى بيع 561 سيارة.

وتوزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %5.3 مركبة على الطرازات الأخرى المنتمية لشريحة الطرازات الاقتصادية «Car-B» خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

«نيسان» تهيمن على مبيعات السيارات المجمعة محلياً.. و«سوزوكي» تعتلى قمة المستوردة

نيسان صني

هيمنت العلامة التجارية «نيسان» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات المجمعة محليًا، بعدما اقتنصت حصة سوقية %35.8 بإجمالى نحو 13.4 ألف مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.

وحلت «شيرى» فى المرتبة الثانية بحصة %33.7 مسجلة بيع 12.6 ألف سيارة، تلتها «BYD» ثالثة، بـ%8.8 بواقع 3293 وحدة.

وصعدت «هيونداي» للمرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة %6.5 من إجمالى مبيعات السيارات المجمعة محليًا، بإجمالى نحو 2444 مركبة، تلتها «لادا» خامسًا بحصة قدرها %6.3 بواقع 2370 وحدة.

وحصدت «شيفروليه» فى المرتبة السادسة، مستحوذة على حصة %5.5 محققة بيع 2059 مركبة، تلتها «تويوتا» فى المركز السابع بحصة %2.4 بنحو 889 سيارة.

وتمركزت «جيب» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المجمعة محليًا، مستحوذة على حصة %1.1 بإجمالى نحو 425 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

يشار إلى أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا شهدت تراجعًا بنسبة %0.7، لتصل إلى 37.5 ألف مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مقابل 37.8 ألف فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وعلى الجانب الآخر، تصدرت «سوزوكي» مبيعات السيارات المستوردة فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية %18.8 بعدما تمكنت من بيع 13.6 ألف مركبة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

وحلت العلامة الصينية «إم جي» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %13.1 بإجمالى بيع 9.5 ألف وحدة، تلتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة بلغت %10.7 مسجلة نحو 7.7 ألف سيارة.

وحلت «كيا» رابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %10 بإجمالى بيع 7.2 ألف مركبة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز الخامس بحصة بلغت %8.5 بنحو 6.1 ألف سيارة.

وحصدت «فيات» المرتبة السادسة بحصة سوقية %7.8، بعدما حققت بيع 5.6 ألف سيارة خلال تلك الفترة.

وتمركزت «بيجو» فى المرتبة السابعة بحصة سوقية %5.3 بإجمالى نحو 3841 سيارة، تلتها «رينو» ثامنًا، بحصة بلغت %4.6 بواقع 3363 مركبة.

فيما صعدت «ستروين» للمرتبة التاسعة بحصة سوقية %3.5 محققة بيع 2542 مركبة، تلتها «أوبل» عاشرًا، بحصة قدرها %3.4 بواقع 2495 وحدة.

واحتلت «نيسان» المرتبة الحادية عشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة فى مصر، مستحوذة على حصة سوقية %3.1 مسجلة نحو 2275 مركبة، أعقبتها «شيري» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %2.4 بواقع 1716 سيارة.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %8.8 على الماركات التجارية الأخري، بإجمالى بيع 6,395 مركبة داخل السوق المحلية خلال تلك الفترة.

يذكر أن مبيعات السيارات المستوردة فى مصر شهدت تراجعًا بنسبة %26.9، لتصل إلى 72 ألفًا و631 مركبات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقابل 99 ألفًا و376 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بإجمالى 2390 وحدة

«إم جي ZS» تتربع على عرش الـ«كروس أوفر»

MG ZS

تربعت «إم جي ZS» على عرش صدراة مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر- SUV B» فى مصر، بعدما استحوذت الحصة السوقية الأكبر من مبيعات تلك الفئة من المركبات بنسبة بلغت %22.9 بإجمالى بيع 2390 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

,بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حلت «كيا أكسيد» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %16.9 بعدما تمكنت من تسويق 1771 مركبة، تلتها «هيونداي بايون» ثالثة بحصة سوقية %12.5 بنحو 1311 سيارة.

وتمركزت «أوبل موكا» في المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %8.6 مسجلة بيع 903 سيارة، تلتها «أوبل كروس لاند» فى المركز الخامس بحصة بلغت %7 بإجمالى نحو 728 مركبة.

وظهرت «نيسان جوك» في المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية الكروس أوفر «SUV-B»، مسجلة حصة سوقية %5.5 بإجمالي نحو 575 سيارة، فيما صعدت «جيلي كول راي» سابعًا بحصة بلغت %4.7 بواقع 492 مركبة.

في حين حافظت «جيب رينيجيتد» على تمركزها في المرتبة الثامنة بحصة سوقية %4.5، بعدما تمكنت من تسويق 475 مركبات خلال تلك الفترة.

وحلت «بيجو 2008» في المرتبة التاسعة، مسجلة حصة سوقية %4.4 بإجمالي 455 مركبة، تلتها «ستروين C4» فى المركز العاشر بحصة قدرها %4.2 بواقع 434 مركبة.

وظهرت «ستروين C3 إير كروس» في المرتبة الحادية عشرة بحصة سوقية %3 بعدما حققت بيع 310 مركبة، أعقبتها «شانجان CS15» فى المركز الثاني عشر بحصة بلغت 2.7% بنحو 285 سيارة.

وجاءت «فيات 500X» في المرتبة الثالثة عشرة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية “الكروس أوفر SUV – B” فى مصر مسجلة حصة سوقية %1.3 مسجلة نحو 134 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

للشهر الثالث على التوالى

«شيرى تيجو 3» تقود شريحة الـ«SUV – C»

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قادت «شيرى تيجو 3» صدارة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C» فى مصر للشهر الثالث على التوالى، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %17.1 بإجمالى نحو 4241 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، صعدت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الثانية، مسجلة حصة سوقية %15.2 بعدما تمكنت بيع 3770 سيارة، فيما تراجعت «كيا سبورتاج» فى المركز الثالث بحصة بلغت %14.4 مسجلة نحو 3581 وحدة.

وحافظت «هيونداى توسان» على تمركزها فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها %8.3 مسجلة بيع 2058 سيارة، تلتها «نيسان قشقاي» خامسًا بـ%6.1 بواقع 1509 وحدة.

وصعدت «بيجو 3008» للمرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «SUV-C» فى مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية %5.9 بإجمالى نحو 1463 مركبة، تلتها «MG HS» سابعًا بنحو %5.8 بنحو 1445 سيارة.

وحلت «شيرى تيجو 7 برو» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية %4.8 بإجمالى نحو 1197 سيارة، أعقبتها «ستروين C5 إير كروس» تاسعًا بنحو %3.7 مسجلة نحو 907 مركبة.

وصعدت «هافال H6» فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية %2.6 بإجمالى بيع 653 مركبة، أعقبتها «بيجو 5008» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %2.5 مسجلة نحو 630 مركبة.

وحصدت «هافال جوليون» فى المرتبة الثانية عشرة بعدما استحوذت على حصة سوقية %1.7 بإجمالى بيع 418 مركبة، أعقبتها «رينو داستر» فى المركز الثانى عشر بنحو %1.6 بواقع 408 سيارات.

وتوزعت باقى الحصص السوقية البالغة نحو %10.3 على الطرازات الأخرى المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» المطروحة داخل خلال الشهور الثمانية الأولى من من العام الحالى.