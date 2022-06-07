خلال أول 4 شهور من العام.. حصة السيارات «الأوروبية» فى مصر تتراجع إلى %21.3

أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تراجع حصة مبيعات الطرازات الأوروبية فى مصر إلى %21.3 بإجمالى نحو 14 ألفًا و620 سيارة خلال أول 4 شهور من العام الحالى، مقارنة مع %24.4 بنحو 16 ألفًا و344 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وتصدرت «فيات» مبيعات السيارات الأوروبية فى السوق المحلية بعدما تمكنت من تسويق 4879 مركبة خلال تلك الفترة، تلتها «بيجو» فى المركز الثانى بواقع 2479 سيارة.

وحلت «رينو» فى المرتبة الثالثة بإجمالى بيع 2366 مركبة، أعقبتها «أوبل» فى المركز الرابع بنحو 1595 سيارة.

وجاءت «ستروين» فى المرتبة الخامسة بعدما حققت بيع 1382 مركبة، أعقبتها «لادا» فى المركز السادس بنحو 1318 مركبة.

وحصدت «لاند روفر» المرتبة السابعة مسجلة بيع 92 سيارة، تلتها «ألفا روميو» فى المركز الثامن بواقع 54 مركبة.

وظهرت «جاكوار» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى السوق المصرية مسجلة نحو 16 وحدة خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضى.

فى سياق آخر، رصدت “المال” ترتيب الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال تلك الفترة؛ حيث جاءت “فيات تيبو” فى مقدمة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبى فى السوق المحلية بعدما تمكنت من بيع وتسليم 4816 مركبة، تبعتها «لادا جرانتا» فى المركز الثانى بإجمالى 1318 سيارة.

واحتلت «رينو ميجان» المرتبة الثالثة بإجمالى نحو 1192 سيارة، تبعتها «بيجو 3008» فى المركز الرابع بواقع 989 مركبة.

وتمركزت «أوبل موكا» فى المرتبة الخامسة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 653 سيارة، تلتها «ستروين C5 إير كروس» فى المركز السادس 547 مركبة.

وظهرت «رينو لوجان» فى المرتبة السابعة بعدما حققت بيع 518 مركبة، أعقبتها «بيجو 5008» فى المركز الثامن بإجمالى بيع 494 سيارة.

واحتلت «بيجو 508» المرتبة التاسعة بقائمة مبيعات السيارات الأوروبية المنشأ فى السوق المصرية مسجلة بيع 461 مركبة، تبعتها «رينو ستيب واى» فى المركز العاشر بإجمالى 414 مركبة.

وجاءت «أوبل كورسا» فى المرتبة الحادية عشرة بعدما تمكنت من تسويق 382 سيارة، تلتها «بيجو 301» فى المركز الثانى عشر بواقع 371 مركبة.

وحصدت «ستروين C4» المرتبة الثالثة عشرة بإجمالى نحو 341 سيارة، أعقبتها «أوبل جراند لاند» فى المركز الرابع عشر بواقع 286 وحدة.

وحلت «أوبل كروس لاند» فى المرتبة الخامسة عشرة بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 266 سيارة خلال أول 4 شهور من العام الحالى.

يذكر أن ما يقرب من 13 علامة أوروبية مطروحة داخل السوق المحلية هى «مرسيدس، وبى إم دابليو، وأودى، وسكودا، وسيات، وفولكس فاجن، وفولفو، وDS، وأستون مارتن، وبورش، وبنتلى، ومازيراتى، ومينى» لم تفصح عن حجم مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك».