خلال أسبوعين.. برلماني: «البيئة» تعهدت بإصدار قرار لاستثناء 3 مصانع من إضافة مادة RDF للأسمنت الأبيض

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، في تصريحاته لـ”المال” أن وزارة البيئة تعهدت بإصدار قرار وزاري جديد خلال أسبوعين لاستثناء مصانع الأسمنت الأبيض من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2021 الخاص بإلزام المصانع باستخدام مادة (RDF )، مشيرا إلى أن هناك 3 مصانع لصناعة الأسمنت الأبيض بمصر، وصدور قرار باستثناء مصانع الأسمنت الأبيض يحافظ على تلك الصناعة.

يشار إلى مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود خلال اجتماعها اليوم الاثنين طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، بشأن عدم استثناء مصانع الأسمنت الأبيض من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2021 الخاص بإلزام مصانع الأسمنت باستخدام مادة (RDF) في مزج الطاقة مما يهدد هذه الصناعة.

وطالب الجبلاوي بضرورة عدم استخدام مادة RDF وذلك للحفاظ علي صناعة الأسمنت الأبيض لان من سماته ان يكون ناصع البياض وهذه المادة تؤثر علي درجة لونه بخلاف خطورة هذه المادة علي تلك الصناعة .

وقال علي ابو سنة مستشار وزيرة البيئة خلال الاجتماع ان قطاع الصناعة من اهم القطاعات ، كما ان هناك قرارات من شانها الارتقاء بهذا القطاع وتطويره ، مشيرا الي انه تم إصدار قرار بتعطيل العمل بالقرار ، قائلا: “منتظرين موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة وجهاز حماية شئون البيئة، كما انه في غضون أسبوعين سيكون هناك قرار وزاري بتعطيل هذا القرار”.

وتعهد أبو سنة أمام لجنة الصناعة أن أي مصنع من مصانع الأسمنت الأبيض لديه مشكلة سنعالجها فوراً.