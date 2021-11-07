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خلاف على الأجرة.. حقيقة محاولة خطف فنانة في الهرم

تنازل الطرفان عن البلاغ.
أماني عوض 2:02 م, الأحد, 7 نوفمبر 21 2:02 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

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نفى مصدر أمني صحة ما تداول على عدد من المواقع الإخبارية بشأن تعرض إحدى الفنانات لمحاولة خطف من قبل سائق سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بحدوث مشادة كلامية بين المذكورة وسائق بإحدى شركات نقل الركاب الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام.

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وأضاف المصدر أن الخلاف كان بسبب قيمة الأجرة لنزولها من السيارة بمكان البلاغ لاعتقادها بتغيير السائق لخط السير، وطلب الثاني استكمال خط السير المحدد أو الحصول على القيمة المالية للأجرة كاملة.

وأكد أنه بناءً على رغبتهما تنازل الطرفان عن بلاغهما، واتخذت الإجراءات القانونية.

كانت الفنانة مي حسن قد أعلنت عن تعرضها لمحاولة خطف أثناء استقلالها سيارة نقل ركاب لإحدى الشركات الخاصة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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