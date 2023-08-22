خلاف على أولوية المرور يتسبب في إصابة شخصين بالقاهرة

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات ما تداول من مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن حدوث مشاجرة ومصابين بدائرة قسم شرطة الزيتون في محافظة القاهرة.

وبالفحص اتضح حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: شخصان مصابان بجروح قطعية متفرقة، طرف ثان: 3 أشخاص بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وأوضح الفحص أنه حدثت مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول أولوية المرور بمحل الواقعة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم.

وأسفر ذلك عن الإصابات المشار إليها، وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.