تسبب خلاف على أولوية المرور في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة ، في إصابة شخصين عقب نشوب مشاجرة مع آخر اعتدى عليهما بمقبض طبنجة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من شخص ونجله بعد إصابتهما بجروح في الرأس، وأرجعوها لحدوث مشادة كلامية بينهما وقائد سيارة بسبب خلاف حول أولوية المرور.

وأضاف المصابين أن الخلاف تطور إلى تعديه عليهما بالضرب بمقبض طبنجة صوت كانت بحوزته، نتج عن ذلك إصابتهما المُنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في إرتكاب الواقعة وطلقتين صوت، وتبين إصابته بسحجات بسيطة بالرأس.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب واتهم المذكوران بإحداث إصابته المُنوه عنها، واتخذت الإجراءات القانونية.