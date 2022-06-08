خلاف على أولوية الشراء يتسبب في ضرب مواطن وقص شعره بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن شكوى شخص تتضمن تعدي آخر عليه بالضرب وقص شعره بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.

وبالفحص واستدعاء الشاكي -مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس- ومناقشته قال إنه أثناء تواجده حدثت مشاجرة بين كل من طرف أول شخص، وطرف ثان: 4 أشخاص -لأحدهم معلومات جنائية- بسبب خلاف على أولوية الشراء داخل محل “سوبر ماركت”، فتعدي شخص على الشاكى وقص جزء من شعره باستخدام سكين.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط أطراف المشاجرة وبحوزة اثنين من الطرف الثاني 2 سلاح أبيض، واتخذت الإجراءات القانونية.