«خلاف حول قيمة المشروبات».. ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أطراف مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء في محافظة القاهرة ، عقب تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تشاجر عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء، بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: ثلاثة أشخاص يعملون بأحد المقاهي الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، وربة منزل -مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة وسوهاج- وطرف ثاني: موظف وسائق -مقيمان بنطاق محافظة القاهرة- لوجود خلافات مالية بين الطرفين حول قيمة المشروبات، التي تناولها الثاني بالمقهى محل عمل الطرف الأول، تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب “دون حدوث إصابات”.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.