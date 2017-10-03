خلاف بين شركات البنجر وصافولا السعودية على رسوم السكر الخام

❐ مصادر: «قابيل» و«المصيلحى» وعدا بعدم التحريك.. والمستثمر يعتزم ضخ 160 مليون دولار ❐ كامل: الرسوم متفق عليها منذ فبراير 2017.. وغيابها يعنى تدمير الصناعةأحمد عاشورأزمة جديدة تشهدها سوق السكر، بعد أن تصاعدت الخلافات بين الشركات المنتجة لسكر البنجر حول فرض رسوم حمائية على

❐ مصادر: «قابيل» و«المصيلحى» وعدا بعدم التحريك.. والمستثمر يعتزم ضخ 160 مليون دولار

❐ كامل: الرسوم متفق عليها منذ فبراير 2017.. وغيابها يعنى تدمير الصناعة

أحمد عاشور

أزمة جديدة تشهدها سوق السكر، بعد أن تصاعدت الخلافات بين الشركات المنتجة لسكر البنجر حول فرض رسوم حمائية على واردات السكر الخام، حيث طالبت بفرض رسوم تصل إلى %20 لحمايتها من الإغراق، بينما رفضت شركة “صافولا” السعودية التى تعتمد على الخام المستورد أى تحريك فى الرسوم.

وتتخوف شركات بنجر السكر من عجزها عن بيع إنتاجها، مثلما حدث فى 2015، حين تكدس أكثر من مليون طن فى مخازن الشركات لانخفاض الأسعار العالمية.

وقال المهندس حسن كامل، رئيس شركة النوبارية، إن فرض رسوم حمائية على السكر الخام واستمرار منع استيراد السكر الأبيض يأتى تنفيذاً للاتفاق الذى أبرمته الشركات المنتجة لسكر البنجر مع وزير التموين، بشأن تثبت أسعار السكر عند مستوى 10.5 جنيه للكيلو، رغم أن الأسعار كانت تتجاوز حينها 16 جنيها تأثراً بارتفاع الأسعار عالمياً.

وتضم شركات البنجر العاملة بالسوق المحلية كلًا من: «الدلتا» و«النوبارية» و«الفيوم» و«الدقهلية»، وتساهم فيها الدولة عبر شركات التأمين والبنوك بحصص مختلفة، بالإضافة لشركة «النيل للسكر» الخاصة.

واتفقت الشركات التى تساهم فيها الدولة بحصص مختلفة مع «التموين» على أن توفر كامل احتياجات السوق الحرة، عبر إنتاجها بالكامل، والبالغ 1.2 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى تعاقد الوزارة على استيراد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والمقدرة بنحو 1.2 مليون طن، على أن يتم إسناد تكريرها لصالح شركات البنجر، مع احتفاظ شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لـ«التموين» بتكرير %50 من تلك الكميات.

وأوضح كامل، فى تصريحات لـ«المال»، أن الأسعار العالمية تقل عن المحلية بأكثر من 700 جنيه للطن، وبالتالى يتوجب على الحكومة الوفاء بتعهداتها وفرض رسوم حمائية لضمان المنافسة بين الشركات التى تعتمد على المحصول المحلى ونظيرتها التى تستورد المادة الخام.

وأعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضى استمرار منع استيراد السكر الأبيض، مع إعادة النظر فى ضوابط استيراد السكر الخام فى ضوء المناقشات التى أثيرت فى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية دون الكشف عن أى تفاصيل.

وفى السياق ذاته، عقد وزيرا الصناعة والتجارة والتموين أمس الأول اجتماعا مع شركة صافولا السعودية، لبحث زيادة استثماراتها بالسوق المحلية، وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن الشركة السعودية أعربت عن تخوفها من فرض %20 على السكر الخام، الذى تعتمد عليه، استجابة لطلبات باقى الشركات، مشيرة إلى أن فرض رسوم من شأنه الإضرار بالمستهلك.

وأضافت المصادر أن الشركة السعودية تلقت وعودًا بعدم فرض أى رسوم فى الوقت الحالى، والاكتفاء بالنسبة الحالية التى يتم فرضها والبالغة %2 فقط، خاصة أن الشركة تورد إنتاجها حاليا للسوق المحلية.

وقال رئيس شركة النوبارية للسكر إن الاستجابة لمطالب الشركة السعودية يعتبر تراجعاً عما تم الاتفاق عليه مع شركات البنجر، وهو ما يعد إضرارًا بالصناعة القائمة على المحاصيل الزراعية، وبالتالى بالفلاح.

وأكد كامل أن شركة “صافولا” السعودية لم تضخ أى كميات العام الماضى بالسوق المحلية للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية، فى حين قامت شركات البنجر بتوفير احتياجات السوق رغم انخفاض الأسعار.

ويقدر حجم إنتاج صافولا السعودية بـ750 ألف طن سنوياً، وأشارت المصادر إلى أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات ما يقرب من 160 مليون دولار فى استصلاح نحو 40 ألف فدان.

ونقل بيان عن وزارة الصناعة والتجارة عن المهندس بدر العوجان، الرئيس التنفيذى لمجموعة صافولا، قوله إن المجموعة حريصة على تعزيز استماراتها فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن حجمها فى مصر هو الأعلى عن باقى الدول التى تستثمر بها بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يصل إجمالى استثماراتها محليا إلى 28 مليار جنيه، موزعة على 5 مصانع عملاقة فى مجال صناعة الأغذية، بالإضافة إلى شبكة نقل ودعم لوجيستى ضخمة تغطى أنحاء الجمهورية، وتتيح ما يقرب من 3250 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 20 ألفًا غير مباشرة.