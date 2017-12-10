خلاف بشأن إنشاء صندوق لمخاطر التعامل على الشركات المقيدة بالبورصة

❏ مقترح بتحويل جزء من أموال «حماية المستثمر» للصندوق الجديدأسماء السيدتباينت رؤى خبراء من سوق المال، بشأن مقترح محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بإنشاء صندوق «مخاطر التعامل على الشركات المقيدة فى البورصة».كشف عمران عن الاقتراح خلال كلمته بافتتاح المؤتمر ا

❏ مقترح بتحويل جزء من أموال «حماية المستثمر» للصندوق الجديد

أسماء السيد

تباينت رؤى خبراء من سوق المال، بشأن مقترح محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بإنشاء صندوق «مخاطر التعامل على الشركات المقيدة فى البورصة».

كشف عمران عن الاقتراح خلال كلمته بافتتاح المؤتمر السنوى الـ 21 ﻷسواق اﻷوراق المالية اﻹفريقية، الذى عقد مؤخرًا بالقاهرة، بمشاركة وزير الاستثمار والتعاون الدولى، سحر نصر، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية.

نال المقترح ترحيب البعض باعتباره حماية للمتعاملين من اﻷخطاء، التى ترتكبها الشركات، فيما رأى آخرون أنه مجرد تكرارًا لفكرة موجودة بالفعل.

أبدى محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، عدم تحمسه للفكرة بإنشاء صندوق التعامل على مخاطر الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، موضحًا أنها مجرد إعادة لفكرة موجودة بالفعل.

وأضاف، أن مقترح إنشاء صندوق من الممكن استغلاله بشكل خاطئ من حيث حدوث تلاعبات من قبل المتعاملين، مشيرًا إلى أن أفضلية استغلال «صندوق حماية المستثمر» بتوسيع قاعدة نشاطه لتغطية أمور أخرى، من بينها حماية الشركات المقيدة فى البورصة.

وتكهن الخبراء أن الأخطاء التى يحمى المتعاملين منها من الشركات المقيدة، تتعلق بتأخير إرسال الإفصاحات المتعلقة بالأحداث الجوهرية، التى تتكبد على إثرها الشركات غرامات مالية، ما يؤثر على السهم ويدفعه للتراجع، وبالتالى يتأثر صغار المستثمرين.

أوضح، أن صندوق حماية المستثمر حصد أموالاً كثيرة خلال الفترة الماضية، قاربت على 2 مليار جنيه، ومن ثم يمكن توسيع دائرة استخداماته بدلاً من إنشاء صندوق آخر، رافضًا مقترح نقل أموال من حماية المستثمر إلى الصندوق الجديد.

قال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس اﻹدارة بشركة «ثمار» لتداول اﻷوراق المالية، إن البحث عن حلول جديدة ومبتكرة لضمان حقوق المتعاملين بالسوق أمر جيد فى حد ذاته، إلا أننا فى حاجة لآليات واضحة ومحددة لتنفيذ المقترح.

أوضح أن المستثمر هدفه تحقيق معدلات ربحية، وارتكاب بعض اﻷخطاء من الشركات يكبده خسائر، فوجود مخرج لتلك الأزمة هو أمر جيد بطبيعة الحال، موضحًا أن اﻷخطاء تتعلق بأزمة اﻹفصاحات التى تسعى البورصة المصرية لحلها خلال الفترة الراهنة.

أضاف، أن المقترح ينقصه العديد من التفاصيل المتعلقة بتوضيح نوعية المخاطر، التى بناء عليها يتحدد مدى جدوى الصناديق، وتحديد سُبل تمويله، رافضًا المقترح المتعلق بتحويل جزء من أموال «حماية المستثمر» للصندوق الجديد.

تابع: «تحويل جزء من أموال »حماية المستثمر« يتطلب تعديل القرار الوزارى الصادر أولا بإنشاء الصندوق عام 2004، ما يواجه العديد من الاعتراضات من اﻷعضاء».

رجح أن تتعلق اﻷخطاء بعملية الإفصاحات، مشيرًا إلى أن أخطاء اﻹفصاحات تضر بالمستثمر وتضر السوق بشكل غير مباشر، ومن ثم فإن إيجاد حلولًا للقضاء على تلك الظاهرة أمر إيجابى فى حد ذاته.

أبدى طارق أباظة، العضو المنتدب لشركة «النعيم» للوساطة فى اﻷوراق المالية، ترحيبه بإنشاء صندوق حماية المتعاملين من اﻷخطاء التى ترتكبها الشركات المدرجة موضحًا، أن تلك التحركات تعمل على زيادة ثقة المتعاملين فى السوق المحلية بأكمله.

وشدد فى الوقت نفسه على ضرورة عدم تحميل المتعاملين أعباء ضريبية جديدة، فى ظل الأوضاع السيئة والضرائب المتراكمة التى يتحملها، مبديا رأيه بضرورة تحمل الشركة نفسها تكاليف أخطائها.

رفض المقترح الخاص بتحويل أموال من صندوق «حماية المستثمر» إلى الصندوق الجديد فى ظل ارتفاع قيمة أمواله، مشيرًا إلى أن تلك الأموال لها نواحى استغلالها.