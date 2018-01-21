خلاف بحقوق النواب بشأن مراقبة عمل الجمعيات الأهلية

عضو باللجنة :أتحدى رئيس اللجنة بوجود نص دستوري يسمح بذلكوعابد يرد :التشكيل في أول اجتماع للجنة وسأرد ببيان رسميوأمين سر اللجنة : مراقبة الجمعيات حق أصيل ..و إصدار كتاب عن انجازات اللجنة خلال 15 يوما للرد علي التقارير المشبوهة . الورداني :اللجنة ستراقب الجمعيات لمخاطبة الجهات التنفيذية المسئولة&n

عضو باللجنة :أتحدى رئيس اللجنة بوجود نص دستوري يسمح بذلك

وعابد يرد :التشكيل في أول اجتماع للجنة وسأرد ببيان رسمي

وأمين سر اللجنة : مراقبة الجمعيات حق أصيل ..و إصدار كتاب عن انجازات اللجنة خلال 15 يوما للرد علي التقارير المشبوهة .

الورداني :اللجنة ستراقب الجمعيات لمخاطبة الجهات التنفيذية المسئولة لسحب ترخيصها



ياسمين فواز

‏انقسمت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للبيان الصادر عن النائب علاء عابد رئيس اللجنة بأنه طبقا للدستور والقانون فانه من حق البرلمان ومن خلال لجنة حقوق الإنسان به أن يراقب تنفيذ قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 على جميع الجمعيات والمؤسسات الاهلية، وتشكيل لجان فرعية لمراقبة ومتابعة أداء هذه المؤسسات.

** مراقبة



وقال ” عابد ” في بيان له أصدره الأسبوع الماضي انه اتفق مع جميع أعضاء اللجنة في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين فتح هذا الملف إمام اللجنة وتشكيل لجان فرعية لمراقبة ومتابعة اداء هذه المؤسسات

وأكد أنه من حق لجنة حقوق الانسان التدخل وبالقانون لتصبح اي انحرافات داخل الجمعيات الأهلية.

وأكد النائب محمد الغول وكيل اللجنة، أن من حق البرلمان الرقابة والتشريع وفقا لما نص عليه الدستور والقانون ، مضيفا أن الرقابة تشمل الجهاز التنفيذي للدولة .

وأوضح الغول في تصريحاته لـ”المال” أن الجمعيات الأهلية تحصل علي منح من الشئون الاجتماعية ، وبالتالي فمن حق المجلس بالتبعية التأكد من أن تلك المنظمات لا تستخدم تلك المنح في غير المخصص لها ،

و أشار الغول الي أن اللجنة ستضع في اجتماعها المقبل المقرر له في الثامن والعشرون من يناير الجارى الضوابط والمعايير التي ستشكل علي اساسها لجان مراقبة عمل الجمعيات الأهلية في الانتخابات الرئاسية.

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** لا نص دستوري



من جانبه قال النائب سمير غطاس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنه يتحدى رئيس اللجنة في وجود أي نص دستوري يسمح بمراقبة عمل الجمعيات الأهلية.

وأكد أن البرلمان يراقب السلطة التنفيذية فقط وليس الهيئات والمؤسسات المستقلة.

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واضاف غطاس في تصريحاته لـ” المال” اتعجب من تلك المحاولات التي لم تحدث في اي مكان في العالم.

وشدد على أن البرلمان لا يمكنه مراقبة عمل الجمعيات الأهلية لأنه أشبه بالوصاية وهو أمر مرفوض.

من ناحيته رفض النائب علاء عابد رئيس اللجنة التعليق علي الأمر ،قائلا لـ”المال” سيتم تشكيل اللجان في اول اجتماع قادم للجنة، مؤكدا أنه سيصدر بيان يرد به علي المشككين في دستورية الأمر.

** متابعة أداء مراقبي الانتخابات



فيما كشف النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن أن اللجنة بصدد إصدار كتاب عن انجازات اللجنة خلال اسبوعين ردا على التقارير المشبوه التي تصدر بشأن حقوق الإنسان في مصر من جانب هيومان رايتس ووتش وغيرها.

واضاف الورداني في تصريحاته لـ”المال” أن اللجنة ستراقب عمل الجمعيات الأهلية خلال انتخابات الرئاسة لرصدها ومخاطبة الجهات التنفيذية المسئولة كوزارة التضامن الاجتماعي لسحب ترخيصها ووقف عملها المسيء لمصر، مؤكدا أن ذلك حق اصيل البرلمان .

وكشف النائب علاء عابد عن أن اللجان الفرعية التي تقرر تشكيلها داخل لجنة حقوق الانسان سوف تتابع أداء الجمعيات الاهلية التي لها علاقة بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستتم خلال الشهور القليلة القادمة

وأعرب عن ثقته الكاملة في انها ستكون انتخابات حرة ونزيهة وسوف ترسل بصورة مشرفة عن الاوضاع السياسية داخل مصر وحذر ” عابد ” بعض الجمعيات المشبوهة والممولة من الخارج تصدير صورة سلبية عن مصر الى الخارج

وأكد أن لديه مستندات تؤكد تورط مثل هذه المنظمات عن تصدير صورة سلبية عن مصر مقابل ما تحصل عليه من تمويلات اجنبية مشبوهة .



