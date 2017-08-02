خلاف بالنواب حول فرض عقوبات على زيادة أفراد الأسرة

أحمد صبرىكشف النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك خلافات فى اللجنة حول مشروع قانون الزيادة السكانية للحد من زيادة المواليد، تماشيا مع دعوة الرئيس السيسي لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية.وأوضح فى تصريحات خاصة للمال أن الخلاف حول العقوبات المقترحة للأسر التى يزيد عدد أبنائها عن رق

أحمد صبرى

كشف النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك خلافات فى اللجنة حول مشروع قانون الزيادة السكانية للحد من زيادة المواليد، تماشيا مع دعوة الرئيس السيسي لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

وأوضح فى تصريحات خاصة للمال أن الخلاف حول العقوبات المقترحة للأسر التى يزيد عدد أبنائها عن رقم ستحدده اللجنة، مؤكدا أن هناك فريقا من أعضاء اللجنة يرون عدم دستورية فرض عقوبات على الأسرة التى يزيد عدد الأفراد لديها.

وأشار إلى أن الحوافز التى سيمنحها القانون ستشمل إعفاء من الضرائب وزيادة الخدمات المجانية، مؤكدا أنه لا توجد خلافات فى تلك الجزئية.

وكان الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، قد كشف فى كلمته باحتفالية وزارة الصحة باليوم القومى للسكان الأحد الماضي عن مقترح مشروع قانون تعده اللجنة حاليا، للحد من زيادة المواليد، تماشيا مع دعوة الرئيس السيسي لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

وأوضح أن مشروع القانون سيتضمن عدة إجراءات بعضها عقابية مثل إلغاء مجانية التعليم من الطفل الثالث للأسرة بسبب العبء الكبير على التنمية فى ظل الظروف الراهنة، وتتضمن تلك الإجراءات أيضا زيادة الأعباء الضريبية تصاعديا كلما زاد عدد أطفال الأسرة، وتخفيض بعض الخدمات المجانية التى تقدمها الحكومة.