«خلافات مع والده».. ملابسات فيديو إضرام شخص النيران في سيارة بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن سكب شخص مادة قابلة للاشتعال وإضرام النيران بها على الأرض، بجوار إحدى السيارات في محافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في ذات الشأن، وبإجراء التحريات، وأمكن تحديد هوية الشخص المشار إليه واتضح أنه مقيم بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات بينه ووالده فهدد والده بسكب كمية من مادة “التنر” بجوار السيارة ملكه التي ظهرت بمقطع الفيديو، وإضرام النيران بتلك المادة، ولم ينتج عن ذلك حدوث ثمة تلفيات بالسيارة.

وباستدعاء والد المذكور، أيد ذلك ورفض إتهام نجله، واتخذت الإجراءات القانونية.