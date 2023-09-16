«خلافات مع صديقه».. حل لغز قتل راعي أغنام في البحر الأحمر

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات جريمة قتل راعي أغنام بمحافظة البحر الأحمر بسبب خلافات بينه وصديقه، بعدما تلقى قسم شرطة حلايب بمديرية أمن البحر الأحمر ، بلاغًا من الوحدة الصحية عن استقبالها جثة راعي أغنام، وبها جرح طعني نافذ أعلى الصدر.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وطالب مصاب بجرح قطعي بالرأس، على إثر خلافات صداقة بينهما، وعلى إثرها الأخير اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض “سكين”، كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشد عن الأداة المستخدمة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على صعيد آخر، كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات جريمة قتل مسنة بالقليوبية بقصد السرقة، وضبط مرتكب الواقعة.

وكشف الجريمة، قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بعدما تلقى بلاغًا من شخص اكتشف وفاة والدته، والعثور على جثتها مُسجاة على الأرض بالشقة سكنها.

وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة، أحد أقارب المجني عليها له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، والاستيلاء على مبلغ مالي من داخل إحدى الغرف ولاذ بالهرب، وأرشد عن المبلغ المالي المستولي عليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.