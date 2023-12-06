خلافات مالية تتسبب في قتل شاب بالدقهلية

ارتكب عامل جريمة قتل شاب طعنًا باستخدام سلاح أبيض عبارة عن مطواة، وذلك بسبب وقوع خلافات مالية بينهما أدت لارتكاب الجريمة بمحافظة الدقهلية.

كان مركز شرطة تمي الأمديد بمديرية أمن الدقهلية، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبال أحد الأشخاص في حالة إصابة بجرحين طعنيين وتوفى عقب وصوله.

وبسؤال والده اتهم عامل بالاعتداء على نجله باستخدام مطواة، كانت بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، وعلل ذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.