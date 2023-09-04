خلافات مالية تتسبب في إنهاء حياة عامل بالشرقية

تسببت الخلافات المالية، في ارتكاب شخص جريمة قتل عامل بطعنه بسلاح أبيض حتى إنهاء حياته في محافظة الشرقية ، وكشفت أجهزة الأمن عن ملابسات الواقعة وضبط الجاني.

كان قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها شخص مُصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

وأسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل -مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال إنه اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض “مطواة”، فأحدث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية.

وبارشاد المتهم ضبطت الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.