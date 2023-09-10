«خلافات مالية».. القبض على صاحب جراج قتل شابًا في القليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صاحب جراج ارتكب جريمة قتل شاب بعد الاعتداء عليه بالضرب، وإحداث إصابته التي أودت بحياته لخلافات مالية بينهما في إحدى مناطق محافظة القليوبية.

كان قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها عامل -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة- مصاب بجروح متفرقة بالجسم، ووفاته أثناء إسعافه.

وبسؤال والد المصاب، قال إنه حدثت مشاجرة بين نجله ومالك جراج أثناء تواجدهما بجراج ملك الأخير، لخلافات مالية بينهما اعتدى خلالها الأخير على نجله بسلاح أبيض “مطواة”، فأحدث إصابته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.