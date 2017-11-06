خلافات قناة السويس والجمارك تتسبب فى ضياع مليون دولار

❐ ميرسك لاين إيجيبت تتعاقد مع الهيئة لنقل حاوياتها بين شرق وغرب بورسعيدأمانى العزازىتسببت خلافات بين الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وهيئة قناة السويس، حول الوحدتين نجدة 1 و2، فى ضياع نحو مليون دولار من إيرادات الأخيرة.وكانت مصلحة الجمارك قد رفضت تشغيل الوحدتين فى نقل الحاويات، إلا بعد تسجيله

❐ ميرسك لاين إيجيبت تتعاقد مع الهيئة لنقل حاوياتها بين شرق وغرب بورسعيد

أمانى العزازى

تسببت خلافات بين الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وهيئة قناة السويس، حول الوحدتين نجدة 1 و2، فى ضياع نحو مليون دولار من إيرادات الأخيرة.

وكانت مصلحة الجمارك قد رفضت تشغيل الوحدتين فى نقل الحاويات، إلا بعد تسجيلهما لدى توكيل ملاحى مقيد على شبكة المصلحة الإلكترونية، وهو ما أدى إلى توقفهما.

من جانبه قال القبطان عصام داوود، رئيس تحركات القناه ببورسعيد فى تصريحات لـ «المال»، إنه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبى لمنظومة نقل الحاويات المعبأة والفارغة عبر نجده 1 و2، بين ميناءى غرب وشرق بورسعيد، اعتبارا من اليوم الأحد، بالتنسيق مع هيئة موانى بورسعيد بشكل ودى، وذلك بالتزامن مع الجهود التى يقوك بها الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، لحل الأزمة، عن طريق نيل موافقه الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، على تشغيل الوحدتين.

ولفت داوود إلى أن هيئة القناة لديها رقم جمركى معتمد، باعتبارها جهة سيادية، وتخضع وحداتها للإعفاء من رسوم التراكى والموانئ، وتقدم خدمة نقل الحاويات بسعر التكلفة.

وأوضح أن مصلحة الجمارك تتمسك بإجراءاتها الروتينية، وأدى تعنتها طوال شهرين، فى خسارة الهيئة ما يقرب من 5 ألاف دولار يوميا، قيمة الرحلة الواحدة للوحدتين «نجده» بين شرق وغرب بورسعيد، وتوقفهما بلا عمل، رغم معاناة الخطوط الملاحية من صعوبة نقل حاويات الصادر والوارد بين الميناءين، بعد غلق كوبرى السلام، وتكدس شاحنات النقل الثقيل، وتوقف بارجات الشركة الوطنية للنقل النهرى عن العمل، بسبب مشاكل تتعلق بتجديد تراخيص الوحدات وصيانتها، وعدم تلبية سفن الفيدر لمطالب المصدرين والمستوردين.

وأشار تيتو همام، مدير عام النقل متعدد الوسائط بشركة ميرسك إيجيبت، إلى أن ميرسك تعاقدت مع هيئة قناة السويس لنقل حاوياتها عبر السفينتين نجده 1و2، بين الشرق والغرب، مضيفا أن ميرسك تستحوذ على %95 من حجم الحركة بميناء شرق بورسعيد.

ولفت إلى تحقيق شركته حجم أعمال صادر ووارد بلغت 20 ألف حاوية معبأة، و6 ألاف فارغة لخدمة الصادر المحلى منذ يناير وحتى أكتوبر 2017 .

وقال إنه من المتوقع زيادة معدلات التصدير بنسبة %5 بدءا من نوفمبر الجارى، لأنه موسم تصدير الموالح والفاكهة المصرية للدول الأوربية، واستنكر تعنت الجمارك فى تشغيل الوحدات التابعة لهيئة قناة السويس، رغم دفع معدلات نقل الحاويات لشرق بورسعيد، وانخفاض تكلفة النقل بنسبة %30، مقارنة بوسائط النقل المتعددة الأخرى، واختصار زمن النقل بما لا يزيد عن ساعتين للرحلة الواحدة.

يذكر أن متوسط عدد رحلات ميرسك بين موانئ الشرق والغرب بورسعيد، تسجل 5 رحلات أسبوعيا بواقع رحلتين يوميا، بطاقة 116 حاوية للرحلة الواحدة.

وأوضح همام أن اختصار زمن تصدير الحاوية يؤدى إلى جذب مزيد من الخطوط الملاحية التى تعمل فى نشاط الصادر والوارد المحلى، الذى تراجع بنسبة ملحوظة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بعد إغلاق كوبرى السلام، وصعوبة وصول الشاحنات لميناء شرق بورسعيد، لافتا إلى تطبيق ميرسك العالمية، مؤخرا، منظومة تتبع الحاوية rcm، ويقوم العميل بتتبع حاوياته بدءا من عملية شحنها على المركب، وحتى تسليمها لأصحابها من عملاء الخط.