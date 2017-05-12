خلافات في فريق برشلونة تدفع أحد نجومه للرحيل

سبوتنيكارتفعت حدة الأزمة بين البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق "برشلونة" الإسباني، وخوان كارلوس إنزو، المدرِّب المساعد للفريق، في الآونة الأخيرة، منذ الشجار الذي وقع بينهما بداية الشهر الحالي.وهاجم المدرِّب المساعد، اللاعب البرازيلي بسبب "انخفاض مستواه في الفترة الأخيرة واهتمامه بأشياء خارج

سبوتنيك

ارتفعت حدة الأزمة بين البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق “برشلونة” الإسباني، وخوان كارلوس إنزو، المدرِّب المساعد للفريق، في الآونة الأخيرة، منذ الشجار الذي وقع بينهما بداية الشهر الحالي.





وهاجم المدرِّب المساعد، اللاعب البرازيلي بسبب “انخفاض مستواه في الفترة الأخيرة واهتمامه بأشياء خارج كرة القدم”، مطالبًا إياه بـ”التركيز أكثر حتى لا يصبح مثل رونالدينيو الذي تأثر مستواه بعلاقاته خارج الملعب”، وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن الخلاف بين نيمار وإنزو وصل إلى “طريق مسدود”، بعدما قال اللاعب البرازيلي “لو استمر إنزو مع الفريق فإني سأرحل”، إذ يطرح اسم إنزو بقوة كبديل محتمل لخلافة المدرب لويس إنريكي بداية الموسم المقبل.