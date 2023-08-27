خلافات على الميراث تتسبب في قتل شخصين لنجل عمهما بأسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين قتلا نجل عمهما في إحدى مراكز محافظة أسيوط باستخدام طلق ناري، بسبب وجود خلافات بينهم على الميراث.

كان مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط ، قد تلقى بلاغًا بمقتل شخص إثر إصابته بطلق ناري، وإصابة شقيقته بطلقات نارية متفرقة بالجسم.

وبسؤال المُصابة اتهمت نجلي عمتها -مقيمان بذات العنوان- بالاعتداء عليهما بسلاح ناري كان بحوزتهما، مما أدى لوفاة شقيقها وحدوث إصابتها المنوه عنها وذلك إثر مشادة كلامية بين المتهمين وشقيقها بسبب خلافات على الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما 2 بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.