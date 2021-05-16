خلافات على المنقولات الزوجية تتسبب في خطف طفل بالبحيرة.. والشرطة تعيده

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات واقعة خطف طفل في محافظة البحيرة، بعدما اتضح أن زوج خالته وراء ارتكاب الجريمة لخلافات أسرية بينهما لنقلها منقولات الزوجية إلى منزل أهلها ورغبته في إعادتها.

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من “ربة منزل” عن استدراج زوج شقيقتها لطفلها البالغ من العمر 7 سنوات أثناء لهوه أمام مسكنهما واصطحابه بمركبة “توك توك” بدون لوحات معدنية خاصة به لجهة غير معلومة، على إثر خلافات بينه وزوجته” ربة منزل”، بسبب نقل الأخيرة منقولات الزوجية لمحل إقامة أهليتها.

وأضافت أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا منه لمساومتها على إعادة شقيقتها المنقولات نظير إعادة نجلها.

وتشكل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن اكتشاف ارتكاب المشكو في حقه الواقعة لذات الخلافات، واصطحاب الطفل لشقة خاصة بأحد ذويه كائنة بدائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته فرد محلي، طلقة من ذات العيار، وبرفقته الطفل المختطف.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.