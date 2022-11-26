خلافات عائلية تدفع شاب لإنهاء حياة زوجة والده في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية عن لغز العثور على جثمان سيدة مقتولة وملقى في بئر ري بمنطقة زراعية بمحافظة سوهاج، بعدما اتضح ارتكاب نجل زوجها الجريمة للانتقام منها لوجود خلافات عائلية، وألقت القبض على الجاني.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة المراغة بمديرية أمن سوهاج ، بلاغًا من شخص بالعثور على جثة سيدة بئر الري المتواجد بالأرض الزراعية خاصته، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لربة منزل.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بسوهاج، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، نجل زوج المجني عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على هاتف محمول، ختم توقيع خاص بالمجني عليها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهما، وأقر بأنه بتاريخ الواقعة اصطحب المجني عليها مستقلان مركبة “توك توك” قيادة سائق والاعتداء عليها باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وإلقائها والأداة المستخدمة بمحل العثور -أمكن ضبطها بإرشاده.

وأضاف بأن قائد مركبة “توك توك” لم يكن يعلم بإقدامه على ارتكاب الواقعة.

وأمكن ضبط مركبة “توك توك” المشار إليها وقائدها، وبمواجهته قرر أنه فوجئ أثناء قيادته وبرفقته المتهم والمجني عليها، بقيام المتهم بالاعتداء عليها وارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.