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خلافات زوجية وراء فيديو تعدي شخص على سيدة داخل سيارة أجرة

في محافظة بني سويف.
أماني عوض 11:18 م, الأربعاء, 23 مارس 22 11:18 م, الأربعاء, 23 مارس 22

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كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تعدي شخص بالضرب على سيدة داخل سيارة أجرة تاكسي، مصحوبة بتعليق صوتي يفيد خطف سيدة.

وبالفحص وإجراء التحريات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد قائد السيارة، وتبين أنه سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف.

وباستدعائه وسؤاله قال إن من ظهر بمقطع الفيديو شخص وزوجته كانا يستقلان السيارة قيادته، وحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها الزوج على زوجته بالضرب داخل السيارة.

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وبتكثيف التحريات، أمكن التوصل إلى تحديد الشخص وزوجته، وتبين أنهما عامل، وزوجته -مقيمان بدائرة قسم شرطة بني سويف، وباستدعائهما أيدا ما جاء بأقوال السائق.

وأضافا بالصلح والتراضي فيما بينهما، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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