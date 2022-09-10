خلافات زوجية سبب محاولة انتحار شخص بعيار ناري في بث مباشر

توصلت الأجهزة الأمنية إلى الدافع وراء محاولة انتحار بإطلاق عيار ناري على نفسه في محافظة الغربية، خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعدما اتضح وجود خلافات زوجية.

كان قسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية، قد تبلغ بالعثور على شخص مصاب بطلق ناري، وبجواره سلاح ناري “فرد محلي”، بدائرة القسم.

وبالانتقال لمحل البلاغ، تبين أن الشخص المشار إليه سبق اتهامه في 7 قضايا “قتل، مخدرات، محاولة انتحار، بلطجة -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة- مصاب برش خرطوش.

وعثر بجواره على فرد محلي ودراجة نارية ملكه، وهاتف محمول، سلاح أبيض “مطواة”، مبلغ مالي، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبمواجهته قرر بإطلاق عيار ناري على نفسه من السلاح الناري المضبوط بحوزته، وإحداث إصابته، وعلل ذلك لمروره بضائقة نفسية على إثر خلافات عائلية بينه وزوجته.

وبسؤال أحد شهود الواقعة أيد ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية.