خلافات زوجية تتسبب في محاولة سيدة الانتحار من شرفة مسكنها بالجيزة

ظهرت سيدة في فيديو أثناء محاولة الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها في محافظة الجيزة ، وأنقذها أحد الأشخاص ممسكًا بيدها، وكشفت أجهزة الأمن عن ملابسات الفيديو.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة ، من كلٍ من زوج السيدة المُشار إليها ومالك عقار، لمحاولة إلقاء نفسها من شرفة الشقة سكنها، بسبب خلافات عائلية بينها وزوجها، إلا أنهما قاما بمنعها.

وبمواجهة المذكورة أيدت ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك عقب رصد أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسيدة، أثناء محاولتها إلقاء نفسها من شرفة مسكنها.