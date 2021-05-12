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خلافات حول ملكية أرض زراعية تتسبب في مصرع وإصابة 4 أشخاص بأسيوط.. وضبط المتهم

وبحوزته السلاح الناري.
أماني عوض 5:59 م, الأربعاء, 12 مايو 21 5:59 م, الأربعاء, 12 مايو 21

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تسببت خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية في نشوب مشاجرة أدت لإطلاق أحد الأطراف أعيرة نارية، مما تسبب في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في محافظة أسيوط، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

كان قسم شرطة أبو تيج بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها 4 أشخاص مصابين بطلقات نارية بأماكن متفرقة، ووفاة أحدهم، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.

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وبالانتقال وسؤال أحد المصابين اتهم شخص باطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته فأودى بحياة أحدهم، وأحدث إصابة الباقين لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، وباستهدافه أمكن ضبطه.

وتبين إصابته بجرح وكدمات متفرقة بالجسم، وبمواجهته اعتراف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم بندقية آلية، و3 خزن وعدد من الطلقات النارية.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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