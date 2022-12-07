خلافات حول تجارة المخدرات تتسبب في قتل شخص بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي واقعة قتل شخص بعد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية حول تجارة المخدرات بمحافظة القليوبية ، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية ومواد مخدرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بحدوث مشاجرة، ووجود متوفي بين طرف أول: شخص له معلومات جنائية، متوفي إثر إصابته بأعيرة نارية -مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص- طرف ثانٍ: شخصان -لهما معلومات جنائية- وآخرين لوجود خلافات مالية بينهم، على إثرها أطلق الطرف الثاني أعيرة نارية من بندقية آلية، تجاه الأول فأحدثا إصابته التي أودت بحياته.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية عن وجود خلافات بين المجني عليه وآخرين، حول بيع المواد المخدرة، فعقدوا العزم على التخلص منه بقتله، واستدراجه لإحدى المناطق الزراعية بدائرة المركز، وأطلق أحدهم عدة أعيرة نارية تجاهه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية، بندقية خرطوش، 2 فرد محلي، عدة طلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي.

وأضاف أحدهم بأن البندقية الآلية المضبوطة المستخدمة، في إرتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.