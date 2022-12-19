«خلافات جيرة» وراء فيديو تشاجر بين سيدة وبائع واتهامه بالسرقة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن مشاجرة بين سيدة وشخص وإدعائها بسرقة بعض محتويات شقتها.

وبالفحص تبين أن السيدة التي تظهر بمقطع الفيديو “ربة منزل” -مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية- وتحرير محضر بقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية ، ضد عامل بمحل ملابس -مقيم بذات الناحية- لقيامه بسرقة بعض المنقولات من داخل شقتها السكنية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبمواجهته أنكر واقعة السرقة، وعلل اتهامها له لوجود خلافات جيرة سابقة بينهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.