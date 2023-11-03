خلافات جيرة.. كشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة من مشاجرة بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن حدوث مشاجرة واستغاثة سيدة بدائرة مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية.

وبالفحص اتضح وجود خلافات بين كلِ من عائلة السيدة المذكورة، وإحدى العائلات لخلافات حول الجيرة والمصاهرة واضطلاع الطرفين بتحرير محاضر متبادلة بينهما.

وفي وقتِ لاحق حدثت مشاجرة بين طرف أول: مالك محل أدوات منزلية له معلومات جنائية، وشقيقته.

وفي طرف الثاني للمشاجرة مدرس وربة منزل -مقيمين بدائرة المركز من العائلتين المُشار إليهما- تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب وأمكن ضبطهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.