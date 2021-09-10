خلافات تجارية تتسبب في خطف «عم» لنجل شقيقه بالقليوبية.. والأمن يحرره

ارتكب عم جريمة خطف نجل شقيقه في محافظة القليوبية، بعد نشوب خلافات بينه ووالد الطفل بسبب مبلغ مالي استثمره الثاني في التجارة نظير أرباح ولم يرده، وكشفت أجهزة الأمن عن ملابسات الواقعة وضبطت المتهم وحررت المجني عليه.

ترجع التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من شخص عن تغيب نجله طالب -11 عامًا- من أمام أحد المولات التجارية، وعقب ذلك تلقى اتصالًا هاتفيًا من شخص مجهول أخبره بأنه محتجز نجله لديه، وطلب منه مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

وعلى الفور، تشكل فرق بحث لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة، وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عم الطفل المختطف -مقيم بالقاهرة- وذلك لخلافات مالية بينه ووالد الطفل لاستثمارهم بمجال التجارة نظير أرباح، وعدم تمكنه من الإيفاء بها أو رد أصل المبلغ، مما دفعه لارتكاب الجريمة.

وأضافت التحريات أن المتهم خطف الطفل أثناء تواجده أمام أحد المولات التجارية، واحتجزه بمسكن صديقه -مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية- ومساومة والده بطلب فدية لإطلاق سراحه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين وتحرير الطفل من مسكن المتهم الثاني، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وكذا المساومة من خلال اتصال بالهاتف المحمول الخاص بالطفل وإجراء المكالمات منه.

وبإرشادهما ضبط الهاتف المحمول، وأمكن تحرير الطفل المختطف سالمًا، الأمر الذي لاقى استحسان أسرة الطفل والقطانين بالمنطقة، واتخذت الإجراءات القانونية.