خلافات الميراث وراء فيديو إشهار سلاح بمشاجرة عائلية في المنوفية

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إشهار شخص سلاحًا ناريًا “مسدس” خلال مشادة كلامية بمحل سكنه في محافظة المنوفية.

وتبين نشوب مشادة كلامية، بين كلٍ من طرف أول: سيدة ونجلتها، طرف ثانٍ: شقيق زوج الأولى المتوفى -أحد أقاربهم- جميعهم مقيمين بمركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات عائلية بينهم حول “الميراث”، وعلى إثرها أحد أفراد الطرف الثانى أشهر “طبنجة” كانت بحوزته لتهديد الطرف الأول.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وبإرشاد أحد أفراد الطرف الثاني ضبط طبنجة محدث صوت المستخدمة في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.