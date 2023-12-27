خلافات الميراث تنهي حياة مواطن خلال مشاجرة في الأقصر

لقى مواطن مصرعه خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في محافظة الأقصر ، بسبب خلافات الميراث حول قطعة أرض بينهما، ضمن أخبار الحوادث اليوم الأربعاء.

وبدأ التحقيق في الواقعة بعدما تلقى مركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر، بلاغًا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفي.

وبالانتقال والفحص اتضح حدوث مشاجرة بين طرف أول مزارع ومتوفي إثر إصابته بعيار ناري، طرف ثاني مزارع، لخلافات الميراث حول قطعة أرض زراعية، وعلى إثرها الثاني أطلق عيارًا ناريًا من سلاح كان بحوزته تجاه الأول فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، من ضبطه والسلاح المستخدم بندقية آلية و4 طلقات، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.