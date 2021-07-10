لايف

خلافات العمل وراء قتل خفير شركة في القاهرة.. وضبط الجناة

اختلفوا على خفرة قطعة أرض.
أماني عوض 3:34 م, السبت, 10 يوليو 21 3:34 م, السبت, 10 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات قتل خفير في إحدى الشركات بمحافظة القاهرة، بعدما اتضح أن خلافات الخفرة أدت إلى تدبير الجريمة، وألقت القبض على المتهمين.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثان، بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا عن إطلاق أعيرة نارية أمام إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، ووجود متوفي.

وبالانتقال والفحص تبين وجود شخص -له معلومات جنائية- متوفي إثر إصابته بطلق ناري.

اقرأ أيضا  هربا من الدراسة.. تلاميذ يستخدمون المشروبات الغازية لإثبات إصابتهم بفيروس كورونا

وبسؤال نجله اتهم شخصين -يوجد لأحدهما معلومات جنائية -مقيمان بدائرة القسم- عن ارتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى سابقة حدوث مشاجرة بين سالفي الذكر والمجني عليه حول خفره على قطعة أرض محل البلاغ.

وأضافت التحريات أنه على إثرها حضر المتهمين لمحل البلاغ مستقلين السيارة ملك أحدهما، وأثناء تواجد المجني عليه وبصحبته نجله أطلق أحدهما عيارًا ناريًا من بندقية آلية كانت بحوزته مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالفرار.

اقرأ أيضا  «صورته والدة الضحية».. ضبط المتهم بسرقة هاتف محمول من شاب بالجيزة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء تواجدهما بشقة سكنية، بدائرة قسم شرطة المرج.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبارشادهما ضبطت بندقية آلية، عدد من الطلقات لذات العيار، السيارة المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

سحب 4037 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في يوم

أماني عوض 3:49 م, السبت, 10 يوليو 21

«التعليم» ترصد 8 حالات غش إلكتروني في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2021

جهاد سالم 3:48 م, السبت, 10 يوليو 21

ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة بالإسكندرية.. والسبب: إضاءة مصابيح دراجة نارية

أماني عوض 3:44 م, السبت, 10 يوليو 21

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021 بمادة «اللغة العربية» اليوم

جهاد سالم 2:11 م, السبت, 10 يوليو 21

«التعليم» تضبط أجهزة «تابلت» خارج المنظومة فى امتحانات الثانوية العامة 2021

جهاد سالم 1:54 م, السبت, 10 يوليو 21

تفاصيل القبض على مسرب امتحانات الثانوية العامة 2021

جهاد سالم 1:27 م, السبت, 10 يوليو 21