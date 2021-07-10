خلافات العمل وراء قتل خفير شركة في القاهرة.. وضبط الجناة

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات قتل خفير في إحدى الشركات بمحافظة القاهرة، بعدما اتضح أن خلافات الخفرة أدت إلى تدبير الجريمة، وألقت القبض على المتهمين.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثان، بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا عن إطلاق أعيرة نارية أمام إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، ووجود متوفي.

وبالانتقال والفحص تبين وجود شخص -له معلومات جنائية- متوفي إثر إصابته بطلق ناري.

وبسؤال نجله اتهم شخصين -يوجد لأحدهما معلومات جنائية -مقيمان بدائرة القسم- عن ارتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى سابقة حدوث مشاجرة بين سالفي الذكر والمجني عليه حول خفره على قطعة أرض محل البلاغ.

وأضافت التحريات أنه على إثرها حضر المتهمين لمحل البلاغ مستقلين السيارة ملك أحدهما، وأثناء تواجد المجني عليه وبصحبته نجله أطلق أحدهما عيارًا ناريًا من بندقية آلية كانت بحوزته مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء تواجدهما بشقة سكنية، بدائرة قسم شرطة المرج.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبارشادهما ضبطت بندقية آلية، عدد من الطلقات لذات العيار، السيارة المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.