خلافات العمل وراء الاعتداء على «عامل» حتى وفاته في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات وفاة شخص بسبب مشاجرة داخل مستشفى بمحافظة القاهرة ، والقبض على اثنين من مرتكبي الواقعة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من سيدة تقدمت بتقرير طبي منسوب صدوره لمستشفى يفيد بوفاة شقيقها، متأثرًا بإصابته، والسابق حجزه بالمستشفى إثر إدعاء مصادمة.

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات، تبين أنه بتاريخ 5 الجاري حدثت مشادة كلامية بجوار المستشفى محل عمل المتوفي بينه وآخرين لخلافات بينهم حول العمل، على إثرها أحدهما دفع المتوفي، مما أدى لسقوطه أرضًا واصطدام رأسه بحجر، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما أيدا ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة.