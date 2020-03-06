خلافات الجيرة ومنافسة البيع.. تفاصيل 4 جرائم قتل بالقليوبية وأسيوط (صور)

شهدت محافظة القليوبية ارتكاب 3 جرائم قتل بمناطق الخانكة والخصوص وشبرا الخيمة، تنوعت أسبابها بين خلافات الجيرة والتنافس على البيع والمشاكل الأسرية، إضافة إلى جريمة رابعة بمحافظة أسيوط بغرض السرقة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على مرتكبيها.

وتنشر “المال”، تفاصيل 4 جرائم قتل ضمن أخبار الحوادث التي شهدتها مصر، اليوم الجمعة.

جزار يطعن آخر لخلافات منافسة البيع

وقعت الجريمة الأولى بمنطقة الخصوص، بنشوب مشاجرة بين جزارين لخلافهما في التنافس على البيع، على إثرها طعن أحدهما الآخر ما أدى إلى وفاته، وضبطت أجهزة البحث الجنائي مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، من عمليات شرطة النجدة، بحدوث مشاجرة ووجود متوفي، ومصاب بدائرة القسم، وضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابساتها.

وشكلت فريق بحث جنائي انتقل إلى مكان المشاجرة، وبالفحص تبين حدوثها بين جزار -مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة- مصاب بكدمات بالوجة والرأس والظهر، وآخر جزار، توفى أثر إصابته بجرح طعني.

وتوصل الفريق إلى أن الخلافات بين الطرفين في التنافس على البيع، تطورت لمشاجرة خلالها أقدم المتهم الأول، بطعن الثاني بسلاح أبيض “سكين”، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم.

خلافات الجيرة وراء قتل نجار مسلح

وخلافات الجيرة تسببت في وقوع جريمة القتل الثانية، وتلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول نجار مسلح -مقيم بدائرة القسم- متوفي إثر إصابته بجرح طعني وسحجات وكدمات.

وبالانتقال والفحص وسؤال زوجة المتوفي -ربة منزل- اتهمت جيرانها سائق ونجله، مصابان بجروح بالرأس والجبهة.

وأكدت التحريات أن بسبب خلافات الجيرة حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها كلٍ منهم على الآخر بالضرب، وإحضار السائق سلاح أبيض، عبارة عن سكين، وطعن المتوفي محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشاد السائق ضبط السلاح الأبيض المستخدم.

عاطل يطعن شقيقته لخلافات أسرية

وتسببت الخلافات الأسرية، في طعن شخص لشقيقته بعد نشوب مشاجرة بينهما، بمنطقة الخانكة، وألقى رجال البحث الجنائي القبض على عاطل مرتكب الواقعة.

ورد لقسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود مصابة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، الأول: عاطل، سبق إتهامه فى قضيتى سرقة، مخدرات.

والطرف الثاني شقيقة الأول -ربة منزل، مصابة بجرح طعني وجروح سطحية بالكتف، ونقلها للمستشفى وحجزها للعلاج.

وبالسؤال اتضح نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية تطورت لمشاجرة، خلالها الأول بالتعدي على شقيقته بالضرب بسلاح أبيض “سكين” محدثًا إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم.

السرقة دافع عامل لقتل نجلة عمه

وإلى محافظة أسيوط، تمكنت مديرية الأمن من تحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل ربة منزل، بمسكنها بأسيوط بدافع سرقتها، ضمن توجيهات أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابساتها.

تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط، بالعثور على جُثة ربة منزل، بمسكنها -الكائن بدائرة القسم- مصابة بعدة طعنات متفرقة، ووجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.

وتشكل فريق بحث جنائي، لمشاركة قطاع الأمن العام وإداره البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة.

واتضح أنه نجل عمومة زوج المجني عليها، عامل، مقيم بمحافظة سوهاج، والدافع كان السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة.

وقال إنه توجه بتاريخ الواقعة لمسكن المجني عليها بقصد السرقة، وعقب استضافته له باغتها بالتعدي عليها بعدة طعنات متفرقة، باستخدام سلاح أبيض عبارة عن سكين حتى تأكد من وفاتها.

وأضاف أنه عقب ذلك قام ببعثرة محتويات الشقة، بحثًا عن مبالغ مالية أو متعلقات ثمينة لسرقتها، لكنه لم يعثر على شئ وهرب.

وبارشاد المتهم ضبط السلاح المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، في 4 جرائم وعرض المتهمون على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.