خلافات الجيرة وراء قتل ميكانيكي.. كواليس 3 جرائم بالمحافظات (صور)

شهدت محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والشرقية، 3 جرائم قتل وخطف توصلت إلى ملابساتها أجهزة الأمن وتمكنت من ضبط الجناة، أبرزها الكشف عن قتل ميكانيكي على يد جاره بسبب خلافات الجيرة بينهما.

العثور على جثمان بمصرف

في الإسكندرية، تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا عن العثور على جُثة لشخص مجهول في العقد الخامس بأحد المصارف المائية، بدائرة القسم وبها جروح بالرأس.

وتوصلت تحريات فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، إلى تحديد هوية المجني عليه. المتهم بجريمة قتل ميكانيكي

عاطل وراء قتل جاره

واتضح أن الضحية ميكانيكي -مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية- ومرتكب واقعة القتل عاطل -مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وقال إنه توجد خلافات جيرة بينه والمجني عليه، على إثرها تعدى عليه أثناء تواجده بأرضه الزراعية الكائنة بقرية أبيس بدائرة القسم، بالضرب على رأسه من الخلف بعصا خشبية.

المتهم: قتلته وتخلصت من الجثمان والمحمول

وأضاف أنه بعد ذلك ضربه بقطعة حجارة كبيرة على وجهه، فأودى بحياته، ثم تخلص من جثته وهاتفه المحمول والأدوات المستخدمة بإلقائهم بالمصرف المائي المُشار إليها.

وفي كفر الشيخ، كشفت أجهزة الأمن ملابسات اختطاف طفلة ومطالبة أهليتها بفدية مالية.

فدية وراء خطف طفلة 5 سنوات

جاء ذلك عقب تلقي بلاغًا من مركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفرالشيخ، من عامل، عن خطف مجهولون يستقلون مركبة “توك توك” لكريمته البالغة من العمر 5 سنوات، أثناء سيرها بالقرية، رفقة كريمة شقيقه وهروبهم. المتورطون في خطف طفلة

وأضاف والد الطفلة المختطفة أنه تلقى اتصالاً من مجهول طلب خلاله مبلغ مليون جنيه كفدية نظير إطلاق سراحها.

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة.

واتضح أنه عاطل يوجد له معلومات جنائية، وكان يقود مركبة “توك توك” مستخدمة في الحادث، بالاشتراك مع 6 عاطلين يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم هارب، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

متهم: خططت مع 5 آخرين لعلمي بثراء أهلها

وقال المتهم الأول إنه عقد العزم على ارتكاب الواقعة بدافع التحصل على مبلغ الفدية، نظرًا لعلمه بثراء أهلية الطفلة المجني عليها.

وأوضح أنه استعان بباقي المتهمين لتنفيذها، وبتاريخ الواقعة استأجر مركبة “توك توك” وخطف الطفلة بالاشتراك مع باقي المتهمين.

وأضاف أنه احتجزها بمنزل أحدهم والآخر اتصل بوالد الطفلة ومساومته على إعادتها نظير دفع مبلغ الفدية، وعقب استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا، وتضييق الخناق عليهم اطلقوا سراحها خشية ضبطهم.

واتخذت الإجراءات القانونية،وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تصفية حسابات تتسبب في خطف طفل من عرس خاله

وبالشرقية، تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية، من شخص بغياب نجله -طالب، يبلغ من العمر 11 عامًا- عن منزلهما أثناء تواجده بحفل عرس خاله. مرتكبو جريمة خطف طالب

ولفت إلى تلقيهم اتصالًا من مجهول، مطالبًا أهليته بمبالغ مالية نظير إعادة الطفل المتغيب.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية، أن وراء ارتكاب الواقعة، 4 أشخاص يوجد لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات وأكمنة، برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن الشرقية والدقهلية.

وأسفرت عن ضبط اثنين من المتهمين وبحوزتهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بالزراعات المتاخمة، بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، وبرفقتهم الطفل المختطفة.

وأيضًا ضبط الاثنين الآخرين بمحل إقامتهما، وبحوزة أحدهما ضبط الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وقرر أحدهم بوجود خلافات مالية بينه وخال الطفل المجني عليه، فعقد العزم على اختطاف.

الجاني: استدرجته وأخفيته بشقة

واستكمل أنه بتاريخ الواقعة توجه اثنين من المتهمين لمنزل خال الطفل أثناء حفل العرس مستقلان الدراجة النارية المضبوطة، واستدرجا الطفل بزعم كونهما من أقارب العريس، واختطفوه وأخفوه بشقة أحد المتهمين.

ولفت إلى أنه عقب ذلك اتصل أحد المتهمين بخالي الطفل، وطلب منهما مبلغ مالي مستحق له طرف خال الطفل نظير إعادته، مشيرًا إلى أنهم لدى استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم اصطحبوا الطفل لمحاولة إخفائه بمكان آخر.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.