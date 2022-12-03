خلافات الجيرة وراء قتل شخص بعيار ناري في القليوبية

تسببت خلافات الجيرة في ارتكاب شخص جريمة قتل جاره بعيار ناري أطلقه عليه في محافظة القليوبية ، وأدى لإنهاء حياته، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني.

كان مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة شخص وبها عيار ناري في الصدر.

وبالانتقال وسؤال زوجته، قررت بحدوث مشاجرة بين زوجها وسائق -مقيم بذات الناحية- لخلافات الجيرة أطلق خلالها الأخير عيار ناري من فرد محلي كان بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.