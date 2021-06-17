خلافات الجيرة سبب فيديو اعتداء شخص على سيدة بالقاهرة.. وضبط المتهم

لرغبتهم في إنهاء عقد إيجار محل خاص به.

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات فيديو يتضمن اعتداء شخص على سيدة وصدم رأسها بالسلم في منطقة السلام بمحافظة القاهرة، وألقت القبض على المتهم الذي برر ذلك بوجود خلافات الجيرة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو يتضمن اعتداء أحد الأشخاص على سيدة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، من سيدة -مقيمية بدائرة القسم- عن إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم بتضررها من جارها بعد الاعتداء عليها بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهما حول الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما لكونه مستأجر أحد المحال التجارية من زوج المُبلغة بذات العقار محل سكنهم.

واتهمها بافتعال المشاكل معه لإجباره على ترك المحل المشار إليه، على الرغم من عدم انتهاء مدة العقد.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.