خلافات الجيرة سبب اعتداء شخص على سيدة وأسرتها في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، يتضمن تضرر مالكه الحساب من أحد جيرانها لتعديه عليها وأسرتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مالكة الحساب المشار إليه، وتبين أنها -مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة.

وباستدعائها وسؤالها أقرت بحدوث مشادة كلامية بينها وجارها المشار إليه، بسبب خلافات بينهما حول الجيرة.

وباستدعاء المشكو في حقه، وبسؤاله أيد ما سبق وتم الصلح والتوفيق فيما بينهما، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.