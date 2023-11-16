خلافات الجيرة تنهي حياة مواطن في الشرقية

تسببت خلافات الجيرة في إنهاء حياة مواطن على يد جاره في إحدى مراكز محافظة الشرقية، بعدما أقدم على قتله بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب الجريمة.

تعود التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها عامل متوفي، ونجار مصاب -مقيمان بدائرة المركز.

وبسؤال المصاب اتهم عاطل -مقيم بدائرة المركز- بالاعتداء عليهما بسلاح أبيض كان بحوزته، مما أدى لحدوث إصابتهما التي أودت بحياة أحدهما، بسبب خلافات حول الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة “سنجة”، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.