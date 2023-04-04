خلافات الجيرة تسفر عن قتيلين خلال مشاجرتين في القليوبية والقاهرة (تفاصيل)

تسببت خلافات الجيرة في حدوث مشاجرتين بمحافظة القليوبية والقاهرة أسفرت عن سقوط قتيلين بين أفرادها خلافًا لوقوع إصابات، وحدثت الواقعة الأولى في مدينة بنها، والثانية في منطقة عين شمس، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الحادثين وضبط الجناة.

مشاجرة 5 أفراد.. قتيل وإصابات بين النساء

في محافظة القليوبية، تلقى قسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية ، بلاغًا بحدوث مشاجرة ومتوفي، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين 5 أفراد بينهم وفاة وإصابات.

واتضح أن الطرف الأول في المشاجرة: سيدتان مصابتان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نجل شقيقة إحداهن “توفى إثر إصابته برش خرطوش، طرف ثان: شخصان -لأحدهما معلومات جنائية.

وأوضحت التحريات أن الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة، وخلالها أطلق أحد أفراد الطرف الثاني عيار ناري من فرد خرطوش، كان بحوزته محدثًا إصابة أحد أفراد الطرف الأول التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ماسبق، وأفاد أحدهم بتخلصه من السلاح الناري المستخدم بإلقائه بالمياه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

خلافات الجيرة تدفع شخص لقتل نجل عمه

وفي القاهرة جريمة قتل أخرى بسبب خلافات الجيرة ، كشفها قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة ، بعدما تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة شخص مصاب بجرح نافذ بالجسم.

وبالانتقال وبسؤال والده وشقيقه اتهما نجل عم المتوفي بالاعتداء على المجني عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض “مطواة” بسبب خلافات الجيرة ، مما نتج عنه إصابتة المنوه عنها والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه، وبحوزته السلاح الأبيض “المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.