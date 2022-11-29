خلافات الجيرة تتسبب في قتل مواطن في القليوبية.. وضبط الجاني

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بارتكاب واقعة قتل شخص في محافظة القليوبية، عقب إطلاق عيار ناري عليه بسبب خلافات الجيرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها شخص مصاب بجروح متفرقة بالجسم بادعاء طلق ناري.

وبالانتقال وسؤاله قال إن شخصين -يوجد لأحدهما معلومات جنائية- اعتدى عليه بسلاح أبيض وأطلق أحدهما عيارًا ناريًا تجاهه من سلاح ناري بحوزته، فأحدثا إصابته الـمُشار إليها، وعلل ذلك لخلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات.

وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة طبنجة عدد من الطلقات لذات العيار.

وأضاف أن أحدهما تخلص من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام، وقد توفى المجني عليه متأثرًا بإصابته.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.