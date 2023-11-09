خلافات الجيرة تتسبب في قتل مزارع بأسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي جريمة قتل مزارع في محافظة أسيوط ، بعدما كشفت التحريات أنها بسبب خلافات على الجيرة أدت لإطلاق أعيرة نارية تجاهه.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط بلاغًا بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، وقتل مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.

وبالانتقال وسؤال نجل المجني عليه اتهم مزارع ونجله بالاعتداء على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين، كانا بحوزتهما تجاه المجني عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والسلاحين المستخدمين، وهما: 2 بندقية آلية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.