خلافات الجيرة تتسبب في حرق سيارة ملاكي في الفيوم

تسببت خلافات الجيرة في حدوث واقعة إضرام النيران في “سيارة ملاكي”، يمتلكها شخصًا من محافظة الفيوم، بعدما أدى سكب البنزين إلى احتراقها وامتداد النيران في تروسيكل ودراجتين ناريتين، وضبطت الأجهزة الأمنية المتهم بارتكاب الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم ، قد تلقت بلاغًا من مزارع -مقيم بدائرة مركز شرطة طامية- عن تضرره من عامل -له معلومات جنائية- لاتهامه بإضرام النيران بسيارته الملاكي، وامتداد الحريق لمركبة “تروسيكل”، 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، أثناء توقفهم بقطعة أرض ملحقة بمنزلهما.

وعلل ذلك لخلافات الجيرة، نتج عن ذلك حدوث تلفيات بمقدمة السيارة والتروسيكل والدراجتين الناريتين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.