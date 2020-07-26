«خلافات استخراج الآثار» لغز خطف عامل بانتحال صفة شرطة

استولى شقيق المختطف من أحد الجناة على مبلغ 480 ألف جنيه.

تسببت خلافات استخراج الآثار في خطف 6 أشخاص لعامل بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، بعدما استولى شقيقه من أحدهم على مبلغ 480 ألف جنيه نظير التنقيب عنها داخل منزله، ما دفعه لوضع خطة بانتحال صفة رجال شرطة، لطلب فدية واسترجاع أمواله، وتمكنت أجهزة الأمن من كشف لغز الحادث وضبط الجناة.

خطف بانتحال صفة شرطة

في البداية، تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من ربة منزل، عامل -شقيق زوجها- أكدا فيه أنه أثناء تواجدهما بمنزلهما بمنطقة بشتيل، فوجئا بحضور 3 أشخاص ادعوا أنهم من رجال الشرطة، واصطحبوا زوجها.

وأضافا في البلاغ أن نجل عم المُختطف تلقى اتصالًا هاتفيًا من مجهول أبلغه خلاله بأن المُختطف، نصب على بعض الأشخاص واستولى منهم على 480 ألف جنيه، كما طلب المتصل رد المبلغ مقابل إطلاق سراحه.

وفي وقت لاحق أطلق المتهمين سراح المختطف، والتخلي عنه أعلى الطريق الدائري، وعند سؤاله نفى علمه بشخصيتهم.

6 أشخاص وراء الجريمة

وشكلت أجهزة وزارة الداخلية، فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت تحرياته إلى أن مرتكبي الواقعة، هم: 6 أشخاص يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية. خطف عامل بالجيزة

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة.

متهم: شقيقه استولى على 480 ألف جنيه لاستخراج الآثار

وبسؤالهم، قال أحدهم إنه يوجد خلافات مالية بينه وشقيق المختطف، بعدما حصل منه على مبلغ 480 ألف جنيه نظير التنقيب عن الآثار بمنزله منذ عامين دون تمكنه من استخراج أية آثار.

وأضاف أنه اتفق مع باقي المتهمين على خطف المجنى عليه، للضغط على شقيقه لرد المبلغ الذي تقاضاه منه، مشيرًا إلى أنه في سبيل ذلك أعدوا سيارتين إحداهما مستأجرة، والثانية ملك وقيادة أحدهم.

خطة خطف من المنزل

وأوضح أنه بتاريخ الواقعة توجهوا إلى محل إقامة المجني عليه، و3 من المتهمين واصطحبوه بالسيارة الأولى، وتتبعهم باقي المتهمين بالسيارة الثانية لمراقبة الطريق.

وأشار إلى أنهم تخلوا عنه عقب علمهم بعدم قدرة شقيقه على سداد المبلغ المالي، واستولوا منه على هاتفه المحمول، مبلغ 3 آلاف جنيه اقتسموه فيما بينهم.

وبارشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتان في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية لعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.