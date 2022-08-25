خلافات أسرية وراء فيديو اعتداء أشخاص على مواطن في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات مقطع فيديو، يتضمن اعتداء بعض الأشخاص على آخر بالضرب وإحداث إصابته في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، واتضح أن الواقعة بسبب خلافات أسرية.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن اعتداء بعض الأشخاص على مواطن.

وأمكن تحديد شخص المجني عليه المعني بمقطع الفيديو -مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول – محكوم عليه في قضيتي تبديد.

واتضح أن والدة زوجته وزوج شقيقته “له معلومات جنائية” – مقيمان بمنطقة مدينة نصر- اعتدى عليه بالضرب بالأيدي، بسبب حضوره لمسكن الأولى لإصحاب زوجته لمحاولة الصلح بينهما لوجود خلافات زوجية، مما أدى إلى إصابته بكدمات وسحاجات.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.